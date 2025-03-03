Минздрав: доля белорусских лекарств в аптеках равна 65%, в больницах — более 80%

В ведомстве обратили внимание на то, что в объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарств в аптеках страны составляет около 65%. Что касается госпитального сектора (речь идет про больницы), то там доля составляет более 80%. Подобное обусловлено значительной (в три раза) разницей в ценах на белорусские и импортные препараты.