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Минздрав: доля белорусских лекарств в аптеках равна 65%, в больницах — более 80%

Минздрав сказал, сколько белорусских и импортных лекарств в аптеках Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав: доля белорусских лекарств в аптеках равна 65%, в больницах — более 80%. Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве обратили внимание на то, что в объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарств в аптеках страны составляет около 65%. Что касается госпитального сектора (речь идет про больницы), то там доля составляет более 80%. Подобное обусловлено значительной (в три раза) разницей в ценах на белорусские и импортные препараты.

Уточняется, что в государственных аптеках обеспечивается бесперебойное наличие полного ассортимента как белорусских лекарств, так и импортных, у которых нет отечественных аналогов. Говорится, что ассортимент препаратов на складе предприятия «Белфармация» составляет примерно 7000 наименований. Из них — более 4000 — лекарства, в то числе белорусского производства — примерное 1900 наименований.

В Минздраве добавили, что в 2024 году фармпромышленность страны работала устойчиво и сегодня белорусскими предприятиями выпускается примерно 1800 наименований лекарств различных фармакотерапевтических групп, из которых более 760 — это организации холдинга «Белфармпром».

Тем временем поэтапное увеличение зарплат среднему медперсоналу началось в Беларуси.

Ранее глава Минздрава рассказал, у кого в здравоохранении Беларуси вырастут зарплаты.

Кстати, Белстат сообщил, что средняя белорусская семья тратит на еду 36,9% доходов.