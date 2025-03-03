Отчим, от которого мальчик спасался в Перми, собрал вещи и ушёл из дома

По данным источника perm.aif.ru, 2 марта, после того как информация о происшествии появилась в соцсетях и СМИ, отчим мальчика собрал вещи и ушёл из квартиры. Жильцы дома, где произошло происшествие, также говорят о том, что мужчина покинул дом. Это произошло после того, как СУ СКР по Пермскому краю начал проверку.