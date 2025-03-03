Отчим, от которого мальчик спасался в Перми, собрал вещи и ушёл из дома

Отчим, от которого мальчик спасался бегством по двору в Перми, собрал вещи и ушёл из дома, стало известно сайту perm.aif.ru.
Речь идёт о происшествии на улице Солдатова, где 9-летний мальчик выбежал из квартиры на улицу, пытаясь спастись от пьяного отчима. Он плакал и просил о помощи, за ним гнался его приёмный родитель. Мальчика спас сосед, который отбил его у пьяного мужчины и завёл в свой подъезд.
По данным источника perm.aif.ru, 2 марта, после того как информация о происшествии появилась в соцсетях и СМИ, отчим мальчика собрал вещи и ушёл из квартиры. Жильцы дома, где произошло происшествие, также говорят о том, что мужчина покинул дом. Это произошло после того, как СУ СКР по Пермскому краю начал проверку.
«Созвонилась с инспектором. Ситуация на контроле главного управления. Всё на контроле, семья на контроле. По информации полиции, отец собрал вещи, ушёл из дома», — рассказала perm.aif.ru жительница дома.
Напомним, 1 марта отчима мальчика доставили в отдел полиции, но отпустили после опроса. Это возмутило жильцов дома, переживавших за жизнь и здоровье мальчика. Они рассказали perm.aif.ru, что вернувшись в квартиру, мужчина кричал, а мальчика они больше не видели. Ситуацией занялся СУ СКР по Пермскому краю — следователи проводят проверку.
Ранее сайт perm.aif.ru опубликовал эксклюзивное видео с мамой мальчика, который пытался спастись от агрессивного отчима.
Подробнее о том, как разворачивались события в день инцидента и как ребёнка спасли от пьяного мужчины, читайте в материале.