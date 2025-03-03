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Боец Виталий Суханов из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Защитник Отечества героически погиб 7 июля 2024.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Защитник Родины, храбрый и мужественный сибиряк погиб в зоне проведения спецоперации в возрасте 36 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Виталий Суханов героически погиб во время выполнения боевых задач 7 июля 2024 года, — поделились в пресс-службе администрации.

Военнослужащего близкие запомнят как сильного духом, верного Отчизне и присяге до последнего вздоха бойца. Виталия Суханова проводят в последний путь 5 марта. Проститься с героем можно будет в ритуальном зале районной больницы с 12 до 12:30.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с военнослужащим из Усть-Кута простятся 4 марта.