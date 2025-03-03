Боец Виталий Суханов из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Защитник Родины, храбрый и мужественный сибиряк погиб в зоне проведения спецоперации в возрасте 36 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Виталий Суханов героически погиб во время выполнения боевых задач 7 июля 2024 года, — поделились в пресс-службе администрации.
Военнослужащего близкие запомнят как сильного духом, верного Отчизне и присяге до последнего вздоха бойца. Виталия Суханова проводят в последний путь 5 марта. Проститься с героем можно будет в ритуальном зале районной больницы с 12 до 12:30.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с военнослужащим из Усть-Кута простятся 4 марта.