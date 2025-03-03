Боец Виталий Суханов из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Военнослужащего близкие запомнят как сильного духом, верного Отчизне и присяге до последнего вздоха бойца. Виталия Суханова проводят в последний путь 5 марта. Проститься с героем можно будет в ритуальном зале районной больницы с 12 до 12:30.