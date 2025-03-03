В Омске закрыли самый старый подземный переход на капитальный ремонт

В Омске нашли средства на ремонт самого старого в городе подземного перехода. Речь идет о подземном сооружении на пересечении проспекта Маркса и улицы Лермонтова в районе остановки «Площадь Ленина».

Объект был открыт в конце 1972 года, сейчас наконец-то появились деньги на его реконструкцию. Из муниципального бюджета на эти цели выделили 8,2 млн рублей. Сейчас один из выходов перехода полностью закрыт, а работы ведутся в специально оборудованном «теплом помещении» (теплый бокс), что позволяет продолжать ремонтные работы даже при отрицательных температурах.

Полностью переход обновят к 20 июля 2025 года. Омичей просят быть внимательными при переходе проезжей части на этом участке.

Ранее мы рассказывали, что омичи сами выберут почтовые отделения для капитального ремонта.