От «Меридианов» до «Оскара»: Шон Бейкер — путь из Владивостока к вершинам Голливуда

В фильме снялись также российские актеры Марк Эйдельштейн и Алексей Серебряков. Между тем, в 2009 году Бейкер стал триумфатором владивостокского кинофестиваля «Меридианы Тихого». Он получил приз за лучшую режиссерскую работу за фильм «Принц Бродвея».