От «Меридианов» до «Оскара»: Шон Бейкер — путь из Владивостока к вершинам Голливуда

На церемонии вручения премии «Оскар» в США режиссер Шон Бейкер и его фильм «Анора» взяли 4 награды. Лучший сценарий, лучший монтаж, лучший фильм и лучшая женская роль — в коллекции команды.
Большую роль в этом сыграла русская команда фильма. Номинантом на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана был актер Юра Борисов, но его обошел Киран Калкин.
В фильме снялись также российские актеры Марк Эйдельштейн и Алексей Серебряков. Между тем, в 2009 году Бейкер стал триумфатором владивостокского кинофестиваля «Меридианы Тихого». Он получил приз за лучшую режиссерскую работу за фильм «Принц Бродвея».
Тогда Бэйкер определил жанр снятой им ленты как «гиперреализм» или даже «уличный реализм». Приз фестиваля — «Раковину» и денежное вознаграждение в размере 375 000 рублей — Шон Бейкер увез в США.
Что касается «Оскара», то это первая режиссерская номинация 54-летнего Бейкера — и сразу же победа. В своей речи триумфатор «Меридианов» — 2009 призвал чаще ходить в кинотеатры и не дать киноискусству умереть.