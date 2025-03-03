«СКА-Хабаровск» начинает весну с победы над «Нефтехимиком»

Хабаровчане уверенно начали игру, контролируя мяч большую часть первого тайма. Уже на 16-й минуте Рамазан Гаджимурадов мог открыть счет — его удар пришелся в штангу. Позже опасный момент создал защитник Егор Носков, но голкипер «Нефтехимика» справился.