«СКА-Хабаровск» начинает весну с победы над «Нефтехимиком»

«СКА-Хабаровск» начал вторую часть сезона с выездной победы. В Нижнекамске армейцы обыграли «Нефтехимик» со счетом 1:0. Единственный гол в конце матча забил Рамазан Гаджимурадов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровчане уверенно начали игру, контролируя мяч большую часть первого тайма. Уже на 16-й минуте Рамазан Гаджимурадов мог открыть счет — его удар пришелся в штангу. Позже опасный момент создал защитник Егор Носков, но голкипер «Нефтехимика» справился.
Во втором тайме хозяева попытались перехватить инициативу, но подопечные Алексея Поддубского грамотно оборонялись. Победный гол забил Рамазан Гаджимурадов, отправив мяч в ворота пяткой.
«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в 2025 году. Следующий матч команда проведет против «Шинника» в Ярославле. 16 марта хабаровчане сыграют дома с «Сочи».