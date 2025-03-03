Прямые рейсы из Хабаровска возвращаются к лазурным берегам Вьетнама в марте

Ранее hab.aif.ru со ссылкой на ТАСС сообщал, что перелёты возобновятся не ранее лета. Однако по поступившей информации полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air на комфортабельных Boeing 757−200, рассчитанных на 238 пассажиров. Время в пути составит около 7 часов, а удобное расписание позволит дальневосточникам легко спланировать отпуск.