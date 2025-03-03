Прямые рейсы из Хабаровска возвращаются к лазурным берегам Вьетнама в марте

Жители Хабаровского края снова смогут отправиться на отдых во Вьетнам прямым рейсом, — сообщает телеграм-канал «Международный аэропорт Хабаровск».
С 24 марта 2025 года из Международного аэропорта Хабаровск запускается чартерная программа в Камрань — воздушные ворота популярного курортного города Нячанг.
Ранее hab.aif.ru со ссылкой на ТАСС сообщал, что перелёты возобновятся не ранее лета. Однако по поступившей информации полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air на комфортабельных Boeing 757−200, рассчитанных на 238 пассажиров. Время в пути составит около 7 часов, а удобное расписание позволит дальневосточникам легко спланировать отпуск.
Рейсы запланированы раз в неделю:
Март: 24, 31.
Апрель: 6, 13, 19, 26.
Май: 2, 9, 15, 22, 28.
Последний прямой рейс из Хабаровска во Вьетнам был выполнен в марте 2020 года — затем авиасообщение было приостановлено из-за пандемии COVID-19. Теперь полетная программа возобновляется впервые за 4 года, что станет отличной новостью для дальневосточников, скучающих по теплому южному солнцу.