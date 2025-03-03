Жителей Башкирии ждут мощные магнитные бури

Бури связаны с пиком 25-го солнечного цикла, на Солнце ожидаются мощные вспышки и выбросы плазмы. Такая солнечная активность, вероятнее всего, скажется на работе спутников, связи и энергосетей, а также повлияет на здоровье людей. У метеозависимых возможны головные боли, скачки давления, упадок сил. В зоне риска в первую очередь пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.