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Жителей Башкирии ждут мощные магнитные бури

Весь март жители Башкирии будут находиться под влиянием сильных геомагнитных бурь.

Источник: Башинформ

Как предупреждают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, на Земле с 7-го числа начнется мощный геомагнитный шторм, который продлится до конца месяца, усиливаясь с каждым днем. Пики придутся на середину и конец марта, ориентировочно на 15−17-е и 28−31-е числа.

Бури связаны с пиком 25-го солнечного цикла, на Солнце ожидаются мощные вспышки и выбросы плазмы. Такая солнечная активность, вероятнее всего, скажется на работе спутников, связи и энергосетей, а также повлияет на здоровье людей. У метеозависимых возможны головные боли, скачки давления, упадок сил. В зоне риска в первую очередь пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.

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