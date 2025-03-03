В Екатеринбурге умер руководитель организации «Вело-Город»

Умершему было 46 лет.
О смерти Константина на своей странице в сети ВКонтакте сообщила режиссер Елена Жилина: «Воспаление легких… Загнал себя бизнесом, работой, спортзалом… Шок просто».
Константин Мочалов родился в 1979 году. Был популяризатором спорта, общественником. В 2016 году участвовал в качестве кандидата в выборах депутатов областного Заксобрания по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 7.
С августа 2008 года являлся членом совета СРОО «Общество по защите прав потребителей».
В 2010 году стал председателем Межрегиональной общественной организации «Вело-Город». В 2011 году возглавил СРО МОО «Ассоциация Молодых Предпринимателей».
Также Константин Мочалов был членом общественного совета при Министерстве физкультуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, членом общественного совета Департамента по труду и занятости Свердловской области, членом общественного совета Министерства строительства Свердловской области, членом общественной палаты Свердловской области, руководителем Рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры и дорожного движения.