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В Екатеринбурге умер руководитель организации «Вело-Город»

В Екатеринбурге умер спортсмен, общественник, руководитель организации «Вело-Город» Константин Мочалов.

Умершему было 46 лет.

О смерти Константина на своей странице в сети ВКонтакте сообщила режиссер Елена Жилина: «Воспаление легких… Загнал себя бизнесом, работой, спортзалом… Шок просто».

Константин Мочалов родился в 1979 году. Был популяризатором спорта, общественником. В 2016 году участвовал в качестве кандидата в выборах депутатов областного Заксобрания по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 7.

С августа 2008 года являлся членом совета СРОО «Общество по защите прав потребителей».

В 2010 году стал председателем Межрегиональной общественной организации «Вело-Город». В 2011 году возглавил СРО МОО «Ассоциация Молодых Предпринимателей».

Также Константин Мочалов был членом общественного совета при Министерстве физкультуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, членом общественного совета Департамента по труду и занятости Свердловской области, членом общественного совета Министерства строительства Свердловской области, членом общественной палаты Свердловской области, руководителем Рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры и дорожного движения.