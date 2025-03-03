На масленичных гуляниях в Екатеринбурге съели 200 тысяч блинов

В минувшее воскресенье в Екатеринбурге отметили Масленицу сразу на нескольких площадках. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, по предварительным подсчетам организаторов, праздник посетили более 100 тысяч человек, которые съели около 200 тысяч блинов.