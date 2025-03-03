На масленичных гуляниях в Екатеринбурге съели 200 тысяч блинов

Главной площадкой Масленицы стал Парк Маяковского. Также праздник отметили в Летнем парке «Уралмаш». В каждой локации гостей ждали развлечения, мастер-классы и выступления музыкальных групп. Но самая необычная атмосфера была создана на Площади 1905 года — гости главного городского катка смогли отметить Масленицу, катаясь на коньках.
Каждый мог отведать блинов и выпить горячего чая. А кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела.
Как сообщало Накануне.RU, также 2 марта в Преображенском парке Академического прошли яркие масленичные гуляния. Проводить зиму и встретить весну собрались тысячи жителей и гостей самого молодого района города.