Первая в Казахстане национальная школа строится в Алматы

Проект направлен на создание уникальной образовательной среды для одаренных детей Казахстана, отметили в ведомстве. Школа рассчитана на 900 ученических мест и включает в себя интернат, дом учителя, библиотеку, спортивный комплекс и другое. Открытие запланировано в 2025 году.