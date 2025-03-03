Первая в Казахстане национальная школа строится в Алматы

Проект направлен на создание уникальной образовательной среды для одаренных детей Казахстана, отметили в ведомстве. Школа рассчитана на 900 ученических мест и включает в себя интернат, дом учителя, библиотеку, спортивный комплекс и другое. Открытие запланировано в 2025 году.
Министр просвещения Гани Бейсембаев посетил объект.
Создание национальной школы «ABAI ULTTYQ MEKTEBI» — это стратегический шаг в развитии отечественного образования, направленный на воспитание нового поколения интеллектуалов, знающих свои корни, владеющих языками и готовых к глобальным вызовам.
Образовательная концепция школы основана на философии великого казахского мыслителя Абая и воплощает в себе его ключевые «пять ценностей», подчеркнули в ведомстве.
Важным шагом в реализации проекта является разработка единой образовательной программы «ABAY-Programme», ориентированной на формирование многоязычной, интеллектуальной и национально осознанной личности. Школа также установит партнёрство с ведущим педагогическим вузом страны — Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая.
В рамках этого сотрудничества будет создана «Лаборатория Абая», которая станет центром методических и научных исследований в области гуманитарного образования.