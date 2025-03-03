В Омске продают ресторан гостиницы «Камелот» за 25,4 млн рублей

В Омске выставлен на продажу ресторан гостиницы «Камелот», стилизованный под средневековый замок. Стоимость объекта составляет около 25,4 миллиона рублей.
Сейчас недвижимость разделена на несколько лотов: банный комплекс, ресторан и гостиничные номера заведения. Соответствующие объявления о продаже выставлены на сайте «МЛСН». Ресторан занимает этаж на втором этаже здания, рассчитанный на 75 гостей. В него входит отдельный банкетный зал на 12 человек и бильярдная зона.
Также отдельно продаются помещения банного комплекса общей площадью 448,7 кв. метров. Стоимость помывочной 26 900 000 рублей. Как указано в объявлении, комплекс действует. Он включает три сауны, бассейн с подогревом, комнату отдыха с обеденной зоной.