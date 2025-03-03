Дзюдоисты Узбекистана побили свой рекорд по числу наград на турнирах «Большого шлема»

В Ташкенте 28 февраля — 2 марта проходил турнир «Большого шлема» по дзюдо. В нем участвовали более 240 спортсменов из 23 стран.
В течение трех дней соревнований сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Благодаря этому дзюдоисты республики заняли третье место в общекомандном зачете после представителей Японии и Китая.
С 12 медалями отечественная сборная побила свой рекорд по количеству завоеванных наград на турнирах данной классификации.
Победители:
Золото.
−90 кг: Шахзодхуджа Шарипов.
Серебро.
−66 кг: Замахшари Бекмуродов;
81 кг: Арслон Тожиев;
−70 кг: Хуршида Раззокбердиева.
Бронза.
−90 кг: Нурбек Муртазоев;
−100 кг: Эрназар Сарсенбаев;
+100 кг: Алишер Юсупов;
−73 кг: Шахрам Ахадов;
−60 кг: Камолиддин Бахтиёров;
−60 кг: Анваржон Иброхимов;
−66 кг: Мухриддин Тиловов;
−66 кг: Артём Штурбабин.