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Дзюдоисты Узбекистана побили свой рекорд по числу наград на турнирах «Большого шлема»

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана побила свой рекорд по числу наград на турнирах «Большого шлема», сообщает НОК.

Источник: НОК

В Ташкенте 28 февраля — 2 марта проходил турнир «Большого шлема» по дзюдо. В нем участвовали более 240 спортсменов из 23 стран.

В течение трех дней соревнований сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Благодаря этому дзюдоисты республики заняли третье место в общекомандном зачете после представителей Японии и Китая.

С 12 медалями отечественная сборная побила свой рекорд по количеству завоеванных наград на турнирах данной классификации.

говорится в сообщении

Победители:

Золото.

−90 кг: Шахзодхуджа Шарипов.

Серебро.

−66 кг: Замахшари Бекмуродов;

81 кг: Арслон Тожиев;

−70 кг: Хуршида Раззокбердиева.

Бронза.

−90 кг: Нурбек Муртазоев;

−100 кг: Эрназар Сарсенбаев;

+100 кг: Алишер Юсупов;

−73 кг: Шахрам Ахадов;

−60 кг: Камолиддин Бахтиёров;

−60 кг: Анваржон Иброхимов;

−66 кг: Мухриддин Тиловов;

−66 кг: Артём Штурбабин.