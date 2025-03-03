Новый Дом культуры появился в Осинском районе

Новый Дом культуры построили в Осинском районе. На его возведение направили более 135 миллионов рублей. Это событие стало поистине долгожданным так, как Дома культуры в Обусе не было почти 20 лет. Старый сгорел, а новый на его месте не построили.
— В селе творчеством занимается молодежь, работают коллективы, очень развит бурятский фольклор. Дом культуры будет центром по сохранению и развитию бурятской культуры и традиций, — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Площадь Дома Культуры теперь почти 800 квадратов. В нем есть актовый зал на сто мест, кабинеты для занятия творчеством, фойе, гардероб и библиотека. Также вокруг учреждения культуры облагородили территорию. Напомним, новые Дома Культуры возвели также в селах Ново-Ленино, Ирхидей и Майск.