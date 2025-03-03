Изобретен новый способ производства оболочек из алюминия для промышленности

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российские ученые изобрели новый способ производства высококачественных оболочек из алюминия, применяемых в различных отраслях промышленности. Новый способ не требует дорогого и сложного в эксплуатации оборудования, сообщили ТАСС в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Тонкостенные оболочки полусферической формы из алюминиевых сплавов применяются в нефтегазовой, химической, аэрокосмической, судостроительной и других отраслях промышленности. Сложность изготовления деталей такой формы методами традиционной листовой штамповки состоит в том, что в процессе их вытяжки образуются неровности — так называемые выпучивания и гофры. Кроме того, сложно обеспечить одинаковую толщину детали, не теряя требуемых свойств изделия и сохраняя его вес.
«Учеными Института цветных металлов Сибирского федерального университета предложен новый способ производства тонкостенных полусферических оболочек из алюминиевых листов с небольшой толщиной. Такой способ обеспечивает при последующей вытяжке и калибровке получение деталей одинаковой толщины и отсутствие технического брака. При этом не требуется применение дорогого и сложного в эксплуатации оборудования», — сообщили в ведомстве.
По словам заведующего лабораторией физикохимии металлургических процессов и материалов СФУ Дениса Ворошилова, ученые университета предложили перед операцией вытяжки увеличить площадь поверхности заготовки за счет локальной деформации, применяя операцию формовки для создания дополнительной поверхности. «Применение разработанных конструкций штампов позволит реализовать предложенную технологию изготовления тонкостенных штампованных полусферических оболочек из листов алюминиево-магниевых сплавов, экономнолегированных скандием, и тем самым существенно повысить технико-экономические показатели при производстве таких изделий», — подчеркнул Ворошилов. Он подчеркнул, что оболочки, полученные таким способом, особо актуальны для аэрокосмической промышленности, где предъявляются высокие требования к надежности летательных аппаратов.
Исследование проведено по госзаданию Министерства науки и высшего образования РФ в рамках проекта «Развитие физико-химических основ ресурсосберегающих технологий производства цветных, рассеянных и редкоземельных металлов, создание новых материалов на их основе» (контракт FSRZ-2020−0013).
СФУ — первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.