Изобретен новый способ производства оболочек из алюминия для промышленности

Тонкостенные оболочки полусферической формы из алюминиевых сплавов применяются в нефтегазовой, химической, аэрокосмической, судостроительной и других отраслях промышленности. Сложность изготовления деталей такой формы методами традиционной листовой штамповки состоит в том, что в процессе их вытяжки образуются неровности — так называемые выпучивания и гофры. Кроме того, сложно обеспечить одинаковую толщину детали, не теряя требуемых свойств изделия и сохраняя его вес.