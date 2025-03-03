Топ-5 новостей в Молдове 3 марта

1. Молдова «прыгнет» из зимы сразу в лето: Нас ждут небывалые для начала марта +22 градуса — что происходит.
2. В Кишиневе кондуктор троллейбуса «высадила» пассажира, потому что та говорила по-русски: Что произошло на самом деле.
3. Забирайте скорее, народ Молдовы вам скажет «спасибо»: Майю Санду толкают в президенты Румынии — почему это выгодно всем.
4. Эксперт о заявлении президента Франции о возможном нападении России на Молдову: «Мы сами создали образ страны, привыкшей, что о нас можно говорить что угодно и вести себя с нами как с недоразвитыми покупателями бессмысленных радаров».
5. В Молдове зарождается новая госмифология: «В 92-м комбатанты дрались с сепаратистами резиновыми дубинками» — а могли бы в Прощёное воскресенье покаяться и сделать первые шаги, чтобы вновь стать одной страной.