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Топ-5 новостей в Молдове 3 марта

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 3 марта 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 74% 764 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

1. Молдова «прыгнет» из зимы сразу в лето: Нас ждут небывалые для начала марта +22 градуса — что происходит.

2. В Кишиневе кондуктор троллейбуса «высадила» пассажира, потому что та говорила по-русски: Что произошло на самом деле.

3. Забирайте скорее, народ Молдовы вам скажет «спасибо»: Майю Санду толкают в президенты Румынии — почему это выгодно всем.

4. Эксперт о заявлении президента Франции о возможном нападении России на Молдову: «Мы сами создали образ страны, привыкшей, что о нас можно говорить что угодно и вести себя с нами как с недоразвитыми покупателями бессмысленных радаров».

5. В Молдове зарождается новая госмифология: «В 92-м комбатанты дрались с сепаратистами резиновыми дубинками» — а могли бы в Прощёное воскресенье покаяться и сделать первые шаги, чтобы вновь стать одной страной.