Глава СК России затребовал доклад о нерасселении аварийного дома в Самаре

В приёмную председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в аккаунте «ВКонтакте» жительница Самары пожаловалась на нерасселение многоквартирного дома, признанного в 2022 году аварийным.
Построенное в 1949 году здание находится в непригодном для проживания состоянии, его конструкции изношены и разрушаются, более того, имеется угроза полного обрушения дома.
По данному факту в следственном управлении Самарской области расследуется уголовное дело.
Председатель Следственного комитета России затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в Информационном центре СК России.