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Глава СК России затребовал доклад о нерасселении аварийного дома в Самаре

У построенного в 1949 году здание конструкции изношены и разрушаются, более того, имеется угроза его полного обрушения.

В приёмную председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в аккаунте «ВКонтакте» жительница Самары пожаловалась на нерасселение многоквартирного дома, признанного в 2022 году аварийным.

Построенное в 1949 году здание находится в непригодном для проживания состоянии, его конструкции изношены и разрушаются, более того, имеется угроза полного обрушения дома.

По данному факту в следственном управлении Самарской области расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в Информационном центре СК России.

СК