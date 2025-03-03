Четыре электрички изменили расписание в Воронежской области

График движения четырех электричек изменился с 1 по 15 марта. Об этом сообщили в ППК «Черноземье». До середины месяца продолжат курсировать две электрички, которые ходят по понедельникам и пятницам. Поезд «Белгород — Старый Оскол — Воронеж-1» с отправлением в 6:53 будет прибывать в Воронеж в 11:08. Поезд «Воронеж-1 — Старый Оскол — Белгород» буде отправляться в 17:02. В обратном направлении — в 18:52 из Белгорода с прибытием в Воронеж в 21:16.