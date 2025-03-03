Улицу Рабиновича в Омске перекрыли до 31 мая из-за возведения корпуса КМХЦ

Движение транспорта ограничено с 00:00 3 марта 2025 года до 23:59 31 мая 2025 года на улице Рабиновича на участке от улицы Госпитальной до дома № 105 на улице Булатова. Перекрытие связано с проведением инженерных изысканий в рамках строительства корпуса КМХЦ.