Улицу Рабиновича в Омске перекрыли до 31 мая из-за возведения корпуса КМХЦ

В Омске до 31 мая 2025 года перекрыли участок улицы Рабиновича из-за работ, связанных со строительством нового корпуса Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ). Об этом предупредили в Госавтоинспекции Омской области.
Движение транспорта ограничено с 00:00 3 марта 2025 года до 23:59 31 мая 2025 года на улице Рабиновича на участке от улицы Госпитальной до дома № 105 на улице Булатова. Перекрытие связано с проведением инженерных изысканий в рамках строительства корпуса КМХЦ.
Варианты объезда — по улицам Госпитальная, Яковлева и Гусарова.
Фото: Госавтоинспекция.