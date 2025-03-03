Air Astana открывает новый рейс из Алматы в Дананг

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам — на современных и комфортабельных авиалайнерах Airbus A321LR. Продолжительность полета во Вьетнам составит 7 часов 10 минут.
Опубликовано предварительное расписание рейсов:
- Рейс КС 599: Вылет из Алматы в 00:55, прибытие в Дананг в 10:05 (+1).
- Рейс КС 600: Вылет из Дананга в 11:45, прибытие в Алматы в 17:00.
С запуском нового маршрута общее количество еженедельных рейсов Air Astana во Вьетнам увеличится до девяти:
- Алматы — Нячанг: 4 рейса в неделю;
- Астана — Нячанг: 3 рейса в неделю;
- Алматы — Дананг: 2 рейса в неделю.
Кроме того, до 31 марта 2025 года продолжит действовать сезонный маршрут в Фукуок.
Граждане Казахстана могут находиться во Вьетнаме без визы до 30 дней.