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Air Astana открывает новый рейс из Алматы в Дананг

АСТАНА, 1 мар — Sputnik. С 4 июня 2025 года Air Astana запускает новый прямой маршрут из Алматы в Дананг (Вьетнам). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Источник: Sputnik.kz

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам — на современных и комфортабельных авиалайнерах Airbus A321LR. Продолжительность полета во Вьетнам составит 7 часов 10 минут.

Опубликовано предварительное расписание рейсов:

  • Рейс КС 599: Вылет из Алматы в 00:55, прибытие в Дананг в 10:05 (+1).
  • Рейс КС 600: Вылет из Дананга в 11:45, прибытие в Алматы в 17:00.

С запуском нового маршрута общее количество еженедельных рейсов Air Astana во Вьетнам увеличится до девяти:

  • Алматы — Нячанг: 4 рейса в неделю;
  • Астана — Нячанг: 3 рейса в неделю;
  • Алматы — Дананг: 2 рейса в неделю.

Кроме того, до 31 марта 2025 года продолжит действовать сезонный маршрут в Фукуок.

Граждане Казахстана могут находиться во Вьетнаме без визы до 30 дней.

туризм и отдых