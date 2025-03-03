В Алматы прошла масштабная проверка ночных клубов и баров

Целью рейда стало выявление фактов незаконного употребления кальянов и табачных изделий в общественных местах, а также пресечение нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях. По итогам проверки к административной ответственности привлечены 197 человек, а в 26 заведениях города изъято более 200 кальянных аппаратов.