В Алматы прошла масштабная проверка ночных клубов и баров

Целью рейда стало выявление фактов незаконного употребления кальянов и табачных изделий в общественных местах, а также пресечение нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях. По итогам проверки к административной ответственности привлечены 197 человек, а в 26 заведениях города изъято более 200 кальянных аппаратов.
Помимо этого, сотрудники полиции обнаружили семерых несовершеннолетних, находившихся в барах, кафе и компьютерных клубах без сопровождения взрослых. Их родители, а также владельцы заведений, допустившие подобные нарушения, были привлечены к ответственности.
Во время рейда в трех барах выявлены иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство и незаконно занимавшиеся трудовой деятельностью. По данному факту также приняты соответствующие меры.
По словам заместителя начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Айтана Елеусизова, работа по контролю за соблюдением норм законодательства в развлекательных заведениях будет продолжена.