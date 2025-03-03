Региональный режим ЧС: природные пожары лютуют в Приморье

Сама свалка автомобильных покрышек и панцирей морских ежей уже сгорела, пожарные тушат соседние участки, сдерживая дальнейшее распространение огня.
Полыхают и склоны бухты Мусатова (Читувай), ветер усиливается и раздувает огонь по склонам городских сопок. Горят склоны в районе бухты Тунгус, над улицей Загородная. Дым распространился на весь Южный микрорайон Находки и квартал «Третий участок», дошёл до Рыбного порта. На улице Лермонтова в воздухе кружится пепел, отмечают очевидцы.
С выходных ландшафтные пожары в Приморье осложняются сильным ветром, за двое суток в крае сообщалось как минимум о 16 новых возгораниях. Дымом затягивает автодороги, а в селе Перетино Партизанского района огонь перешёл с сухой растительности на жилой дом. В Вольно-Надеждинском горел стадион многострадальной школы № 1 (той самой, которая частично обрушилась в мае прошлого года, но аварийной её так и не признали). Прокуратура Надеждинского района проводит проверку по факту этого пожара и готовит оценку соблюдению требований пожарной безопасности в пожароопасный период и правил благоустройства на территории Надеждинского сельского поселения.
В девяти муниципалитетах введён региональный режим ЧС в связи с природными пожарами: в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе. Это позволит мобилизовать дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний.