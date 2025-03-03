Региональный режим ЧС: природные пожары лютуют в Приморье

С выходных ландшафтные пожары в Приморье осложняются сильным ветром, за двое суток в крае сообщалось как минимум о 16 новых возгораниях. Дымом затягивает автодороги, а в селе Перетино Партизанского района огонь перешёл с сухой растительности на жилой дом. В Вольно-Надеждинском горел стадион многострадальной школы № 1 (той самой, которая частично обрушилась в мае прошлого года, но аварийной её так и не признали). Прокуратура Надеждинского района проводит проверку по факту этого пожара и готовит оценку соблюдению требований пожарной безопасности в пожароопасный период и правил благоустройства на территории Надеждинского сельского поселения.