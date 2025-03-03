Из Красноярска возобновятся прямые авиарейсы во Вьетнам

В Красноярске спустя пять лет после закрытия вернут прямые авиарейсы во Вьетнам. Как сообщила пресс-служба аэропорта, первый самолет Boeing 757−200 из краевой столицы в Нячанг отправится уже 21 марта.
На побережье Южно-Китайского моря будет летать компания Azur air. Весной 2025 года запланировано 11 рейсов: 21 и 28 марта; 2, 9, 16, 22 и 29 апреля; 6, 12, 19, 25 мая.
Напомним, что чартерные рейсы во Вьетнам отменили в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Сейчас улететь во Вьетнам из нашего города можно с несколькими пересадками.