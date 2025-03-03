Российский актер Юра Борисов не получил премию «Оскар»

Победу Броуди — заслуженную, тут не поспоришь — омрачил странный скандал. Оказалось, что как минимум два члена Академии решили не голосовать за Рэйфа Файнса («Конклав»), так как были уверены — у него уже есть «Оскар», а у Броуди еще нет. Теперь у Эдриана сразу две статуэтки, тогда как звезда «Списка Шиндлера» до сих пор не имеет главной кинонаграды мира.