Главные новости 3 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 марта 2025 года.
Трамп заявил, что в США должны решать свои проблемы, а не думать о Путине
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обратился к гражданам страны с призывом беспокоиться не о Владимире Путине, а об устранении таких проблем, как деятельность банд мигрантов и наркоторговля. Иначе, по словам американского лидера, страну ждет участь Европы.
В США отвергли новое предложение от Киева по сделке с ископаемыми
В Белом доме подтвердили отказ от заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной. Заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент после того, как украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность подписать соглашение. Глава ведомства обвинил президента Украины в том, что это тот «все испортил».
Президент Франции раскрыл альтернативный план мира на Украине от ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о франко-британском плане разрешения украинского кризиса. Он предусматривает прекращение огня, введение моратория на удары по энергообъектам и отправку миротворческого контингента на территорию Украины. Глава Франции считает, что договоренности между РФ и США к миру не приведут.
Фон дер Ляйен призвала возобновить гонку вооружений
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита в Лондоне призвала превратить Украину в «стального дикобраза». Для этого, по мнению политика, необходимо предоставить финансовую поддержку Киеву и в ускоренном темпе вооружить Европу, чтобы обеспечить нужные объемы поставок оружия ВСУ.