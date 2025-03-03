Главные новости 3 марта 2025 года

В Белом доме подтвердили отказ от заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной. Заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент после того, как украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность подписать соглашение. Глава ведомства обвинил президента Украины в том, что это тот «все испортил».