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Главные новости 3 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 3 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 марта 2025 года.

Трамп заявил, что в США должны решать свои проблемы, а не думать о Путине

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обратился к гражданам страны с призывом беспокоиться не о Владимире Путине, а об устранении таких проблем, как деятельность банд мигрантов и наркоторговля. Иначе, по словам американского лидера, страну ждет участь Европы.

В США отвергли новое предложение от Киева по сделке с ископаемыми

В Белом доме подтвердили отказ от заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной. Заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент после того, как украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность подписать соглашение. Глава ведомства обвинил президента Украины в том, что это тот «все испортил».

Президент Франции раскрыл альтернативный план мира на Украине от ЕС

Источник: AP 2024

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о франко-британском плане разрешения украинского кризиса. Он предусматривает прекращение огня, введение моратория на удары по энергообъектам и отправку миротворческого контингента на территорию Украины. Глава Франции считает, что договоренности между РФ и США к миру не приведут.

Фон дер Ляйен призвала возобновить гонку вооружений

Источник: AP 2024

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита в Лондоне призвала превратить Украину в «стального дикобраза». Для этого, по мнению политика, необходимо предоставить финансовую поддержку Киеву и в ускоренном темпе вооружить Европу, чтобы обеспечить нужные объемы поставок оружия ВСУ.

«Анора» получила «Оскар», Юра Борисов остался без премии

Источник: AP 2024

Фильм «Анора» с русскими актерами режиссера Шона Бейкера победил в пяти номинациях «Оскара», в том числе как «Лучший фильм». Актер Юра Борисов, претендовавший на премию за мужскую роль второго плана, остался без награды. «Оскара» получил Киран Калкин за фильм «Настоящая боль».

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