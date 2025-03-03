В Красноярске подросток пообещал сжечь паспорт ради лайков

В воскресенье глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала пост в своем Telegram-канале о подростке из Красноярска, который решил сжечь свой паспорт ради лайков, и прикрепила видео из канала юного блогера. На нем подросток просит от подписчиков 300 реакций и держит паспорт рядом с зажигалкой.