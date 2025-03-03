В Красноярске подросток пообещал сжечь паспорт ради лайков

КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Полиция Красноярска проверяет информацию о подростке, который пообещал сжечь свой паспорт за определенное количество реакций на его пост, сообщает краевой главк МВД.
В воскресенье глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала пост в своем Telegram-канале о подростке из Красноярска, который решил сжечь свой паспорт ради лайков, и прикрепила видео из канала юного блогера. На нем подросток просит от подписчиков 300 реакций и держит паспорт рядом с зажигалкой.
«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками МУ МВД России “Красноярское” выявлена видеозапись, на которой молодой человек обещает сжечь свой паспорт, когда соберет необходимое количество реакций на пост. В полицию сообщений по данному факту не поступало», — говорится в сообщении.
В краевом главке МВД уточняют, что полицией инициирована проверка, в ходе которой будет устанавливаться личность молодого человека. Также по ее результатам правоохранительные органы примут меры соответствующего реагирования.