Новый учебник по краеведению разрабатывают в Нижегородской области

Новый учебник по истории Нижегородского края разрабатывают в Нижегородском институте развития образования. Об этом сообщается в соцсетях НИРО.
— Качественно новый учебник ориентирован на реализацию системно-деятельностного подхода с учетом современных образовательных трендов и оснащен необходимым образовательным и методическим арсеналом в соответствии с федеральными требованиями, — рассказали разработчики.
Кроме обычных уроков программа подразумевает внеклассную деятельность: экскурсии, образовательный туризм и прочее. В настоящее время готов учебник для пятых классов — пособие уже проходит апробацию. К сентябрю учебник поступит во все школы региона.
Нижегородская область — регион с богатой историей. Особенно яркой его страницей стало народное ополчение против интервентов 1612 года, которое возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.