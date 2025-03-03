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Новый учебник по краеведению разрабатывают в Нижегородской области

Пособие для пятых классов уже проходит апробацию.

Источник: Комсомольская правда

Новый учебник по истории Нижегородского края разрабатывают в Нижегородском институте развития образования. Об этом сообщается в соцсетях НИРО.

— Качественно новый учебник ориентирован на реализацию системно-деятельностного подхода с учетом современных образовательных трендов и оснащен необходимым образовательным и методическим арсеналом в соответствии с федеральными требованиями, — рассказали разработчики.

Кроме обычных уроков программа подразумевает внеклассную деятельность: экскурсии, образовательный туризм и прочее. В настоящее время готов учебник для пятых классов — пособие уже проходит апробацию. К сентябрю учебник поступит во все школы региона.

Нижегородская область — регион с богатой историей. Особенно яркой его страницей стало народное ополчение против интервентов 1612 года, которое возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

образование