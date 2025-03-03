Прокуратура заставила «Пассажирское предприятие № 8» погасить долги за топливо

АО «Пассажирское предприятие № 8» погасило задолженность по договорам перед восемью поставщиками топлива на общую сумму более 10 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как установила проверка, МП «Пассажирское предприятия № 8» (до акционирования) заключило с восемью юридическими лицами муниципальные контракты на поставку топлива, но не перечислило им в срок деньги.
Прокуроры внесли представление директору АО «Пассажирское предприятие № 8». После этого перевозчик погасил задолженность перед поставщиками.
Главного бухгалтера АО «ПП № 8» также привлекли к административной ответственности за нарушение сроков оплаты услуг по договору.
Ранее «КП Омск» сообщала, что мэр Сергей Шелест рассказал, что зарплата водителей АО «ПП № 8» может достигать 115 тысяч рублей.