Признаки, характеризующие финансовую пирамиду: важная информация для казахстанцев

Обещание высокой прибыли — пассивного дохода. Если вам предлагают сотни процентов дохода, то нужно задуматься. Ведь официальная базовая ставка Нацбанка — 15,25%.Обязательное привлечение новых клиентов. Вам предлагают пригласить знакомых, родственников, коллег за начисление хороших бонусов. Активная навязчивая реклама в интернете. В соцсетях пестрят предложения о легком заработке. Предлагается инвестировать в якобы перспективные проекты где-то за рубежом. При этом прямой контакт с иностранным организатором отсутствует, за исключением месcенджеров. Компания не зарегистрирована в Казахстане либо зарегистрирована недавно. Не имеет лицензии на привлечение денег. Список таких лицензиатов размещен на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Отсутствует юридическое сопровождение. Это когда нет договора либо он составлен без обязательств и ответственности сторон. Вклады принимают наличными, криптовалютой либо через платежные системы. Не предоставляются чеки и иные платежные документы.