Около 550 новых остановочных павильонов Москвы подключили к электросетям

«Мы уже заменили 92 процента всех павильонов. С 2018 года их изготавливают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. В 2024 году там произвели 1,3 тысячи современных остановок. Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.