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Около 550 новых остановочных павильонов Москвы подключили к электросетям

Надежные источники питания необходимы для работы элементов освещения и видеонаблюдения, электронных табло и автоматов по продаже билетов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение около 550 новых остановочных павильонов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мероприятия по организации электроснабжения остановочных павильонов проводятся на постоянной основе, только в прошлом году подключили к электросетям почти 550 таких объектов. Общая мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 799 киловатт», — отметил Петр Бирюков.

На современных остановках городского транспорта устанавливают элементы освещения и видеонаблюдения. Рядом с павильонами размещают электронные табло с расписанием маршрутов, на некоторых остановках работают автоматы по продаже билетов. Все это требует круглосуточного качественного энергоснабжения.

По словам Петра Бирюкова, вопросам организации надежного энергоснабжения объектов транспортной инфраструктуры в столице уделяют особое внимание. Профильные службы контролируют бесперебойную подачу электроэнергии.

В столице завершается обновление устаревших остановочных павильонов на современные и комфортные, добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. В 2024 году больше всего новых остановок (400) появилось в Восточном административном округе Москвы.

«Мы уже заменили 92 процента всех павильонов. С 2018 года их изготавливают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. В 2024 году там произвели 1,3 тысячи современных остановок. Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.

Реализуемые в столице проекты по созданию комфортной городской среды соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».