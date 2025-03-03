Сеть современных сервисных центров создали на Большой кольцевой линии

«Два года назад запустили движение по всей Большой кольцевой линии. Новое метрокольцо не только сделало поездки удобнее и быстрее, но и улучшило сервисное обслуживание пассажиров. Для москвичей, которые привыкли обращаться за нашей помощью лично, мы открыли сеть сервисных центров. За два года только по вопросам метро специалисты помогли посетителям более 460 тысяч раз. При этом более 75 процентов наших услуг можно получить онлайн. Мы повышаем качество и доступность обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.