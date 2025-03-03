Сеть современных сервисных центров создали на Большой кольцевой линии

За два года на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро создали сеть современных сервисных центров московского транспорта. Они находятся в разных частях столицы. Это позволяет удобно получать услуги поблизости от дома или работы, а бесплатный вайфай упрощает поиск нужных документов и дополнительной информации.
«Два года назад запустили движение по всей Большой кольцевой линии. Новое метрокольцо не только сделало поездки удобнее и быстрее, но и улучшило сервисное обслуживание пассажиров. Для москвичей, которые привыкли обращаться за нашей помощью лично, мы открыли сеть сервисных центров. За два года только по вопросам метро специалисты помогли посетителям более 460 тысяч раз. При этом более 75 процентов наших услуг можно получить онлайн. Мы повышаем качество и доступность обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Сервисные центры расположены на семи станциях БКЛ: «Проспекте Вернадского», «Савеловской», «Текстильщиках», «Петровском парке», «Кунцевской», «Сокольниках» и «Каширской». В них можно заменить неисправные проездные билеты, получить услуги «Московского паркинга» и наземного транспорта, перенести баланс и билеты с одной «Тройки» на другую, а также узнать о тарифах на проезд.