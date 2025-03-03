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В Волгоградской области скончался детский врач Валерий Гребенников

Он жил и работал в городе Котово.

В Волгоградсой области 2 марта стало известно о смерти известного врача-педиатра Валерия Гребенникова, который жил и работал в городе Котово.

Он посвятил медицине 40 лет своей жизни, оставив о себе память как о высококвалифицированном и душевном специалисте. Информацию о его скоропостижной смерти подтвердили в региональном комитете здравоохранения, ссылаясь на главного врача Котовской центральной районной больницы.

Родители маленьких пациентов Валерия Гребенникова выразили скорбь в социальных сетях. Они вспоминали его как доброго, отзывчивого и грамотного врача, который всегда приходил на помощь. «Это огромная потеря для всех нас. Он был не только прекрасным доктором, но и замечательным человеком и другом. Соболезнуем его семье и близким», — написали котовчане.

Церемония прощания с Валерием Гребенниковым состоится 4 марта в 11:00 у здания детской поликлиники в Котово.