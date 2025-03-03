В Волгоградской области скончался детский врач Валерий Гребенников

Родители маленьких пациентов Валерия Гребенникова выразили скорбь в социальных сетях. Они вспоминали его как доброго, отзывчивого и грамотного врача, который всегда приходил на помощь. «Это огромная потеря для всех нас. Он был не только прекрасным доктором, но и замечательным человеком и другом. Соболезнуем его семье и близким», — написали котовчане.