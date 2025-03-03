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Женщина подавилась и чуть не умерла на празднике Масленицы в Южноуральске

На помощь пришли сотрудники МЧС.

Источник: АиФ

Жительница Южноуральска подавилась угощением и чуть не умерла во время празднования Масленицы. На помощь вовремя пришли сотрудники МЧС, рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент произошёл 2 марта в городском парке. О происшествии сообщили очевидцы. Сотрудники 33 пожарно-спасательной части обнаружили женщину лежащей на земле с иссиня-багровым лицом. «Ей оперативно оказали первую помощь. Применив специальную методику, удалось извлечь из гортани остатки пищи», — рассказали в ГУ МЧС по региону. Спасённую передали сотрудникам скорой помощи.

МЧС