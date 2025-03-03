Казахстанцев начали штрафовать за сдачу авто в аренду иностранным таксистам

Кроме того, полицейские привлекли 38 казахстанцев к административной ответственности за незаконное трудоустройство иностранных граждан. Многие из них сдавали свои автомобили в аренду, что приводило к увеличению рисков дорожно-транспортных происшествий, так как иностранные таксисты часто работали по 15−20 часов в сутки.