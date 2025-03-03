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Врач сказала о заболеваемости коронавирусом в Беларуси

Врач объяснила, остается ли актуальной в Беларуси коронавирусная инфекция.

Источник: Комсомольская правда

Врач общей практики, заведующая 2-м отделением общей врачебной практики 10-й городской поликлиники Минска Наталья Сало сказал о заболеваемости коронавирусом в Беларуси, пишет агентство «Минск-Новости».

Специалист обратила внимание на то, что коронавирусную инфекцию сложно вычислить, так как по симптомам и течению она похожа на другие инфекции, которых сейчас много. Она уточнила, что для подтверждения делают тесты. Врач, отвечая на вопрос о том, что ковид никуда не ушел, подчеркнула:

— Думаю, он уже не пропадет, останется с нами в виде сезонной инфекции. Так что прививки никто не отменял.

Сало обратила внимание на то, что в 2025 году Министерство здравоохранения продлило вакцинацию от гриппа и ковида, так как это является единственным доказанным методом профилактики и защиты. Она уточнила, что сейчас от COVID-19 доступна прививка «Конвасэл».

— Еще не поздно вакцинироваться, чтобы сработал иммунитет. Пока эпидемии гриппа не наблюдается, можно это сделать, — обратила внимание врач.

Тем временем Минздрав сказал, что доля белорусских лекарств в аптеках равна 65%, в больницах — более 80%.

Ранее Мингорисполком сказал о введении штрафов за мусор, оставленный возле подъезда: «Это нарушает общественный порядок».

Кроме того, ученые назвали даты магнитных бурь в марте 2025 года — что ждать белорусам.