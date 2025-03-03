Врач сказала о заболеваемости коронавирусом в Беларуси

Специалист обратила внимание на то, что коронавирусную инфекцию сложно вычислить, так как по симптомам и течению она похожа на другие инфекции, которых сейчас много. Она уточнила, что для подтверждения делают тесты. Врач, отвечая на вопрос о том, что ковид никуда не ушел, подчеркнула: