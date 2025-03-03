Холода будут с нами недолго. Узгидромет рассказал о погоде на неделе

Как изменится погода?
Холодный и влажный фронт, пришедший с Кавказа, вызвал резкое похолодание и снегопады по всей стране. Однако уже 4 марта осадки прекратятся, и начнётся рост температуры. Ночью сохранится влияние антициклона, ожидаются морозы до −7°C, но днём воздух прогреется до +4…+7°C, что всё же ниже климатической нормы для начала марта.
Температура с каждым днём будет повышаться. Если ночи 4 и 5 марта останутся еще холодными, то к
К середине недели в Узбекистане установится сухая и ясная погода. А уже 7 марта в большинстве регионов снова пройдут осадки, но на этот раз в виде дождя. Исключение составит север страны, где возможно образование мокрого снега.
Ташкент
В столице с каждым днём температура будет расти. В начале недели ночью ещё возможны слабые морозы, но к выходным ожидается по-настоящему весенняя погода с дневными температурами до +17°C. Единственным исключением станет вечер 7 марта, когда в столице может пройти дождь.
3 марта — снег, температура 0…-2°C.
4 марта — без осадков, 4 марта ночью −3…-5°C, днём +5…+7°C.
7 марта вечером возможен дождь.