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Холода будут с нами недолго. Узгидромет рассказал о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 3 марта). Узгидромет представил прогноз погоды на предстоящую неделю. Снег, который накрыл Узбекистан 3 марта, не задержится надолго. Уже с завтрашнего дня начнётся постепенное потепление, а к концу недели дневные температуры достигнут 14−22°C.

Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 74% 764 мм рт. ст. +2°
Источник: Vaib.Uz

Как изменится погода?

Холодный и влажный фронт, пришедший с Кавказа, вызвал резкое похолодание и снегопады по всей стране. Однако уже 4 марта осадки прекратятся, и начнётся рост температуры. Ночью сохранится влияние антициклона, ожидаются морозы до −7°C, но днём воздух прогреется до +4…+7°C, что всё же ниже климатической нормы для начала марта.

Температура с каждым днём будет повышаться. Если ночи 4 и 5 марта останутся еще холодными, то к 6—7 марта даже в тёмное время суток столбики термометров покажут +5…+8°C, а днём воздух прогреется до +14…+17°C, на юге страны — до +20…+22°C.

К середине недели в Узбекистане установится сухая и ясная погода. А уже 7 марта в большинстве регионов снова пройдут осадки, но на этот раз в виде дождя. Исключение составит север страны, где возможно образование мокрого снега.

Ташкент

В столице с каждым днём температура будет расти. В начале недели ночью ещё возможны слабые морозы, но к выходным ожидается по-настоящему весенняя погода с дневными температурами до +17°C. Единственным исключением станет вечер 7 марта, когда в столице может пройти дождь.

3 марта — снег, температура 0…-2°C.

4 марта — без осадков, 4 марта ночью −3…-5°C, днём +5…+7°C.

5—7 марта — без осадков, потепление: ночью +4…+7°C, днём +14…+17°C.

7 марта вечером возможен дождь.