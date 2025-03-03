Холода будут с нами недолго. Узгидромет рассказал о погоде на неделе

Холодный и влажный фронт, пришедший с Кавказа, вызвал резкое похолодание и снегопады по всей стране. Однако уже 4 марта осадки прекратятся, и начнётся рост температуры. Ночью сохранится влияние антициклона, ожидаются морозы до −7°C, но днём воздух прогреется до +4…+7°C, что всё же ниже климатической нормы для начала марта.