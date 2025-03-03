VK Fest впервые пройдет в Казани

В 2024 году VK Fest прошел в пяти городах России (в том числе впервые — в Уфе и Красноярске) и собрал рекордные 205 тыс. человек. Также фестиваль попал в Книгу рекордов России, став самым масштабным по количеству выступающих артистов и развлекательных зон. Актуальные новости о VK Fest можно узнать в официальном сообществе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/fest.