В Хабаровске обяжут построить дороги к участкам многодетных семей

В Хабаровске прокуратура Краснофлотского района выявила, что 137 земельных участков, выделенных многодетным семьям в районе улицы Ванинской, остаются без транспортной доступности, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Отсутствие дорог мешает владельцам освоить участки и начать строительство жилья.
По иску прокурора районный суд обязал администрацию города построить дороги. Городские власти пытались оспорить это решение, утверждая, что финансирование должно идти из федерального бюджета. Однако Хабаровский краевой суд оставил вердикт без изменений.
Теперь администрация Хабаровска обязана обеспечить участки многодетных семей транспортной инфраструктурой. Контроль за исполнением судебного решения остается за прокуратурой.