Магнитная буря уровня G-1 надвигается на Ростовскую область

Магнитные возмущения уровня G-1 ожидаются в Ростовской области 4 и 5 марта. Эту информацию указали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Во вторник, 4 марта, большую часть дня магнитосфера будет спокойной, но после 21 часа она резко поднимется до значения G1 с Кp-индексом 5. Буря продолжится всю ночь, а также в течение первой половины среды. После полудня геомагнитный фон немного ослабеет и через время вернется в обычное состояние.
Метеозависимым людям, страдающим от перепадов магнитосферы, рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Уровень G1 с Кр-индексом 5 — слабая магнитная буря.