Магнитная буря уровня G-1 надвигается на Ростовскую область

Во вторник, 4 марта, большую часть дня магнитосфера будет спокойной, но после 21 часа она резко поднимется до значения G1 с Кp-индексом 5. Буря продолжится всю ночь, а также в течение первой половины среды. После полудня геомагнитный фон немного ослабеет и через время вернется в обычное состояние.