В Приморье открывается весенняя охота на водоплавающую дичь

В Приморском крае стартует сезон весенней охоты на водоплавающую дичь. С 8 марта на всей территории региона открывается охота на селезней уток с живой подсадной манной уткой. Продлится она до 25 апреля. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.
Для охотников, у которых живых подсадных уток нет, охота на селезней и гусей с манками, чучелами откроется 22 марта и продлится до 31 марта в южных районах Приморья, в центральных — с 5 по 14 апреля, на севере — с 12 по 21 апреля.
В минлесхозе напомнили, что во время весенней охоты добывать можно только селезней, охота на самок строго запрещена. Нарушителям грозит лишение права охоты.
Поэтому охотник должен быть уверен в каждом своем выстреле. Охотиться можно из укрытий, с подхода — запрещено. Использовать собак можно только для подачи битой дичи и добора подранков. В остальное время охотничью собаку нужно держать на поводке. Использовать электронные манки запрещено.
В действующих правовых актах нет нормы, позволяющей охотникам заблаговременно заезжать в охотничьи угодья с оружием. Нарушителям также грозит лишение права охоты.