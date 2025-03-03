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Фильм «Анора» с имеющим белорусские корни актером Юрой Борисовым получил «Оскар»

Фильм «Анора», в котором снялся имеющий белорусский корни актер Борисов, получил «Оскар».

Источник: Комсомольская правда

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера с имеющим белорусские корни актером Юрием Борисовым получил «Оскар», передает ТАСС.

В сообщении сказано, что комедийно-драматический фильм «Анора» оказался триумфатором 97-й церемонии награждения «Оскар», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Кинокартина выиграла пять из шести номинаций, где была представлена. Уточняется, что «Анора» победила в категориях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер», «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий».

Вместе с тем актеру с белорусскими корнями Юрию Борисову не удалось взять статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана». Победителем в озвученной категории стал американский актер Киран Калкин.

Напомним, что у снявшегося в кинокартине «Анора» российского актера Юры Борисов есть белорусские корни: «Бабушка учила терпеть».

Кстати, белорусская актриса Анастасия Красовская из «Слова пацана» сказала, когда выйдет второй сезон сериала: «Не хочется испортить».