Фильм «Анора» с имеющим белорусские корни актером Юрой Борисовым получил «Оскар»

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера с имеющим белорусские корни актером Юрием Борисовым получил «Оскар», передает ТАСС.
В сообщении сказано, что комедийно-драматический фильм «Анора» оказался триумфатором 97-й церемонии награждения «Оскар», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Кинокартина выиграла пять из шести номинаций, где была представлена. Уточняется, что «Анора» победила в категориях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер», «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий».
Вместе с тем актеру с белорусскими корнями Юрию Борисову не удалось взять статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана». Победителем в озвученной категории стал американский актер Киран Калкин.
Напомним, что у снявшегося в кинокартине «Анора» российского актера Юры Борисов есть белорусские корни: «Бабушка учила терпеть».
Кстати, белорусская актриса Анастасия Красовская из «Слова пацана» сказала, когда выйдет второй сезон сериала: «Не хочется испортить».