Фильм «Анора» с имеющим белорусские корни актером Юрой Борисовым получил «Оскар»

В сообщении сказано, что комедийно-драматический фильм «Анора» оказался триумфатором 97-й церемонии награждения «Оскар», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Кинокартина выиграла пять из шести номинаций, где была представлена. Уточняется, что «Анора» победила в категориях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер», «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий».