В селе Зубово установят стелу за 5 млн рублей

Администрация Зубовского сельсовета по итогам запроса котировок 11 марта выберет подрядчика благоустройство стелы по Центральной улице села Зубово, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 4,5 млн руб., он будет оплачен из бюджета сельсовета.