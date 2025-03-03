Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Москвы построят пять «школ будущего»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. «Школы будущего» с «гибкими» внутренними пространствами и атриумом планируют возвести в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах Москвы до конца 2028 года. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Источник: Freepik

«Мы формируем в городе инновационную образовательную среду — от инфраструктуры до современных методик обучения. Наравне с модернизацией существующих школ мы строим новые объекты. Так, мэром принято беспрецедентное решение о строительстве в Москве, в центральном округе, пяти новых крупных образовательных комплексов, каждый из которых будет вмещать более тысячи ребят. Это современное, самое инновационное образовательное пространство», — сказала заммэра, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Уточняется, что новые школы спроектируют с учетом современных архитектурных стандартов. В зданиях будет много естественного света, а интерьеры оформят в пастельных тонах — белом, бежевом и сером. Для отделки используют натуральные материалы, такие как дерево, камень и стекло. Пространства сделают «гибкими» — мебель можно будет легко перемещать, создавая зоны для индивидуальных или групповых занятий.

Стены между коридорами и кабинетами смогут превращаться в витрины для демонстрации работ. Для старшеклассников создадут современные лаборатории и медиатеки, где появятся уютные места для работы и зоны для творчества. Центром каждой школы станет атриум, выполненный в светлых оттенках, с лестницей-амфитеатром. Спортзалы оформят в спокойных тонах с яркими акцентами, вестибюли будут просторными и светлыми, а на цокольном этаже разместят гардеробы.

Особое внимание будет уделено безопасности и удобству. Входные группы будут прозрачными и просматриваемыми, а распределение потоков учеников поможет избежать столпотворений. Для удобства родителей организуют «быстрые стоянки», где можно будет высаживать детей.

строительство
образование