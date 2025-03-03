В центре Москвы построят пять «школ будущего»

Стены между коридорами и кабинетами смогут превращаться в витрины для демонстрации работ. Для старшеклассников создадут современные лаборатории и медиатеки, где появятся уютные места для работы и зоны для творчества. Центром каждой школы станет атриум, выполненный в светлых оттенках, с лестницей-амфитеатром. Спортзалы оформят в спокойных тонах с яркими акцентами, вестибюли будут просторными и светлыми, а на цокольном этаже разместят гардеробы.