По данным минлесхоза Башкирии, для республики на текущий год предельно допустимая площадь лесных пожаров не должна превышать 3370 га. Для борьбы с возможными возгораниями закуплена лесопожарная техника, расширяется охват лесов системой видеомониторинга. Сейчас действуют 12 камер наблюдения, до 1 апреля планируется запустить еще 10. В итоге под видеоконтроль попадет порядка 2 млн га лесной территории, наиболее подверженной рискам возгораний.
В апреле в Башкирии возможны лесные пожары
Возникновение лесных пожаров в Башкирии возможно уже в апреле 2025 года. Таков вероятностный прогноз, представленный ФБУ «Авиалесоохрана» на апрель-май текущего года. Он разработан с учетом среднемноголетних значений и будет корректироваться.