В апреле в Башкирии возможны лесные пожары

По данным минлесхоза Башкирии, для республики на текущий год предельно допустимая площадь лесных пожаров не должна превышать 3370 га. Для борьбы с возможными возгораниями закуплена лесопожарная техника, расширяется охват лесов системой видеомониторинга. Сейчас действуют 12 камер наблюдения, до 1 апреля планируется запустить еще 10. В итоге под видеоконтроль попадет порядка 2 млн га лесной территории, наиболее подверженной рискам возгораний.