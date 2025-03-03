Москва стала местом съемок для более чем 600 проектов в 2024 году

Подсосенский переулок также остается одной из самых популярных локаций. Именно здесь в 1971 году снимали знаменитую сцену из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», где Остапа Бендера сбила лошадь. А в 2024 году в этом переулке проходили съемки индийского блокбастера «Величайший всех времен», который стал первым международным проектом, организованным с помощью цифровой киноплатформы «Москино». Также здесь снимали сцены для сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Жоры Крыжовникова.