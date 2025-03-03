В Красноярске в сквере Чернышевского появятся тренажеры и инклюзивная площадка

В Красноярске в сквере Чернышевского появятся уличные тренажеры и современная инклюзивная детская площадка. Такие планы в администрации города решили воплотить в жизнь как подарок жителям к 400-летию Красноярска.
Идеи будущего пространства проектировщикам подсказали сами жители. Детских площадок будет несколько, одну из них приспособят для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Для очень активных взрослых сделают площадку с тренажерами. Для тех, кто любит покой — зону тихого отдыха, сообщают Gornovosti.
Местных жителей беспокоит, не будут ли устроители сквера вырубать высокие деревья, но их уверили, что этого не случится. На территории достаточно пустующих участков, чтобы воплотить задуманное. Разве что проинспектируют деревья и снесут больные и аварийные, чтобы потом заменить их на новые. Зеленых насаждений, кстати, станет больше.