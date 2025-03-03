В Красноярске в сквере Чернышевского появятся тренажеры и инклюзивная площадка

Местных жителей беспокоит, не будут ли устроители сквера вырубать высокие деревья, но их уверили, что этого не случится. На территории достаточно пустующих участков, чтобы воплотить задуманное. Разве что проинспектируют деревья и снесут больные и аварийные, чтобы потом заменить их на новые. Зеленых насаждений, кстати, станет больше.