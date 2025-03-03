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Специалисты Роспотребнадзора сообщили о раннем пробуждении клещей на Кубани

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о раннем пробуждении клещей в этом году.

Источник: РИА "Новости"

Об этом изданию «РИА Новости» рассказали в пресс-службе ведомства.

Такое поведение клещей связано с аномально теплой погодой в январе. В ряде южных регионов, в частности, на Кубани уже зафиксированы случаи укусов.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, благоприятной температурой для существования клещей является +10 градусов. Однако не все паукообразные могут «проснуться» при таких условиях. Специалисты отмечают, что в крае при устойчиво теплой температуре клещи могут активизироваться уже в марте.

Для того, чтобы не пострадать от их укуса существует плановая вакцинация — с ноября по март, а также ревакцинация — каждые три года. Для выезжающих в эндемичные зоны разработана ускоренная схема из двух прививок с двухнедельным перерывом.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что число пострадавших от укусов клещей в крае приблизилось к 2,5 тысячам в 2024 году.

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