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Промышленное производство в Ростовской области выросло на 9,3%

В январе 2025 года в Ростовской области зафиксировали рост промышленного производства.

Источник: Комсомольская правда

Промышленность Ростовской области продемонстрировала рост в январе 2025 года, превысив показатели на 9,3%. Об этом сообщает Ростовстат.

Наибольший вклад в развитие экономики региона внесла обрабатывающая промышленность, показавшая рост на 12,7%.

Кроме того, положительных результатов добились в транспортной отрасли (производство увеличилось в 3,5 раза по сравнению с январем 2024 года), а также в сферах выпуска автотехники (+24,6%) и производства электрооборудования (+18,4%). Расширилось производство компьютерной и оптической техники (+15%).

Позитивную динамику показали в сферах выпуска строительных материалов (+5,2%) и пищевой промышленности (+4,5%). Энергетический сектор продемонстрировал умеренный, но стабильный рост в 0,1%.

Единственным направлением с отрицательной динамикой оказалась добыча полезных ископаемых, где зафиксировали снижение относительно прошлогодних показателей.

Напомним, ранее производитель мяса индейки в Ростовской области сообщил о планах по увеличению объемов продукции.