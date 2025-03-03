Промышленное производство в Ростовской области выросло на 9,3%

Кроме того, положительных результатов добились в транспортной отрасли (производство увеличилось в 3,5 раза по сравнению с январем 2024 года), а также в сферах выпуска автотехники (+24,6%) и производства электрооборудования (+18,4%). Расширилось производство компьютерной и оптической техники (+15%).