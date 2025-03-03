В Братске начался перерасчет платы за отопление за 2024 год

Перерасчёт за февраль уже получили более 1400 домов, оборудованных счётчиками. Кроме того, по данным «Иркутскэнергосбыта», в 771 доме сумма платежей уменьшится, а в 697 — увеличится. На размер корректировки влияют продолжительность отопительного сезона, исправность приборов учёта и энергосберегающие меры. Важно учитывать, что все перерасчёты по отоплению индивидуальны.