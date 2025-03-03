В Братске начался перерасчет платы за отопление за 2024 год

Жителям Братска пересчитают плату за отопление за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Сейчас действует система оплаты коммунальных услуг по 1/12. Таким образом, население платит весь год, а не по факту получения услуги.
— В 1 квартале проводится ежегодная корректировка платы за отопление по итогам предыдущего отопительного сезона. «Иркутскэнергосбыт» уже провёл свои расчёты и готов представить информацию, — отметила заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Алина Коробейникова.
Перерасчёт за февраль уже получили более 1400 домов, оборудованных счётчиками. Кроме того, по данным «Иркутскэнергосбыта», в 771 доме сумма платежей уменьшится, а в 697 — увеличится. На размер корректировки влияют продолжительность отопительного сезона, исправность приборов учёта и энергосберегающие меры. Важно учитывать, что все перерасчёты по отоплению индивидуальны.
Затрагивали и тему оплаты по фактическому потреблению. Выгодно, что в таком случае летом платить за отопление не придётся, но вот зимой сумма в квитанциях значительно вырастет. Было решено провести опрос среди жителей и внимательно изучить опыт других городов: Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского.