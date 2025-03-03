В Башкирии создали госкомитет по научно-технологическому развитию

В Башкирии появился госкомитет по научно-технологическому развитию. О его создании на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, это было необходимо для развития экономики.
— Мы неоднократно говорили, что связываем развитие экономики с более глубокой кооперацией с достижениями науки. Для этого нам нужен самостоятельный орган, который будет за это отвечать. Объем работы очень большой, — сказал Хабиров.
Он также добавил, что 15 марта три вуза Башкирии будут защищать заявки на Проекте-2030. Участие в госпрограмме даст толчок для научных исследований и позволит привлечь федеральные средства.
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