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В Башкирии создали госкомитет по научно-технологическому развитию

О появлении нового ведомства сообщил глава республики Радий Хабиров.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии появился госкомитет по научно-технологическому развитию. О его создании на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, это было необходимо для развития экономики.

— Мы неоднократно говорили, что связываем развитие экономики с более глубокой кооперацией с достижениями науки. Для этого нам нужен самостоятельный орган, который будет за это отвечать. Объем работы очень большой, — сказал Хабиров.

Он также добавил, что 15 марта три вуза Башкирии будут защищать заявки на Проекте-2030. Участие в госпрограмме даст толчок для научных исследований и позволит привлечь федеральные средства.

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